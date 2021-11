Economia Torres de apoio em obras de barragens da Vale caem em Minas Gerais A Vale afirmou que as torres não atingiram as barragens e que não houve alteração em suas condições de segurança

Duas torres do sistema preparatório para obras de descaracterização das barragens Forquilhas I e II, da Vale, tombaram na manhã desta sexta-feira (12) em Minas Gerais. Segundo a mineradora, não houve feridos e não havia trabalhadores no local no momento da queda. A Vale também afirmou, em nota, que as torres não atingiram as barragens e que não houve altera...