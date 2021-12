Economia TR sobe com impacto em cálculos de poupança, FGTS e financiamentos

O aumento da taxa básica de juros da economia, a Selic, traz de volta a elevação da TR (Taxa Referencial), que é usada na correção da caderneta de poupança, do dinheiro do trabalhador no FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e de contratos de financiamento da casa própria.Nesta quarta-feira (8), o Copom (Comitê de Política Monetária), do Banco Central, elevou...