Economia Trabalhador temporário não é chamado para substituição

O avanço dos casos de funcionários afastados com Covid nas últimas semanas não se refletiu em aumento das contratações temporárias para substituí-los, segundo a Asserttem (associação do trabalho temporário).Para Marcos Abreu, presidente da Asserttem, as empresas contratantes estão com dificuldade de prever se a ômicron pode vir a afetar também a demanda, o que pode e...