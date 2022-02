Economia Tradicionalmente neutra, Suíça adota sanções da União Europeia contra Rússia "A Suíça reafirma sua solidariedade à Ucrânia e a seu povo e entregará suprimentos de emergência para pessoas que fugiram para a Polônia", comunicou o governo suíço

A Suíça, que tem tradição política de neutralidade, adotará as sanções impostas pela União Europeia contra russos envolvidos na invasão da Ucrânia. Entre as retaliações estão sanções financeiras contra o presidente Vladimir Putin, o primeiro-ministro Mikhail Mishustin e o ministro das Relações Exteriores do país, Serguei Lavrov. As punições têm efeito imediato. "A Suíça reafi...