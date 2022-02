Economia Troca de presidente da Anatel gera impasse em sucessão nas agências Servidores das agências também criticam a política de manutenção de substitutos indicados por Bolsonaro

Um processo que tramita no TCU (Tribunal de Contas da União) pode comprometer os planos de Jair Bolsonaro (PL) de garantir seus indicados no comando de algumas das principais agências reguladoras. Há postos abertos na diretoria da ANS (Agência Nacional de Saúde), ANP (Agência Nacional do Petróleo) e quase toda a diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétri...