O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (Goiás) publicou nesta sexta-feira (2), o edital do concurso público com 31 vagas para os cargos de analista judiciário e técnico judiciário. A remuneração varia entre R$ 7mil a R$ 14 mil.

Os interessados devem fazer a inscrição pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), no período de 10h do dia 05 de dezembro até 14h do dia 04 de janeiro de 2023. As vagas são para preenchimento de vagas existentes e formação de cadastro de reserva.

Os valores das inscrições são de R$ 90,00 para os cargos de analista judiciário e R$ 70,00 para os cargos de técnico judiciário.

As remunerações iniciais para o nível superior são de R$ 12.455,30 para todas as áreas/especialidades do cargo de analista judiciário e R$ 14.271,70 para o cargo de analista judiciário – área judiciária – especialidade oficial de justiça avaliador federal.

Já para o cargo de técnico judiciário, as remunerações iniciais são de R$ 8.698,44 para a especialidade agente de polícia judicial e de R$ 7.591,37 para as demais áreas. O concurso também reserva vagas para pessoas com deficiência e negras.

Data das provas

De acordo com o edital, as provas objetivas e discursivas serão realizadas em Goiânia e estão previstas para o dia 12 de fevereiro de 2023.

As avaliações serão aplicadas no período da manhã para os cargos de técnico judiciário e no período da tarde para os cargos de analista judiciário.

Para ambos os cargos haverá provas objetivas e discursivas (redação). Leia o edital na íntegra!

Confira as vagas oferecidas:

- Analista Judiciário/Área Administrativa;

- Analista Judiciário/Contabilidade;

- Analista Judiciário/Medicina do Trabalho;

- Analista Judiciário/Serviço Social;

- Analista Judiciário/Odontologia;

- Analista Judiciário/Tecnologia da Informação;

- Analista Judiciário/Estatística;

- Analista Judiciário/Área Judiciária;

- Analista Judiciário/Oficial de Justiça Avaliador Federal;

- Técnico Judiciário/Área Administrativa;

- Técnico Judiciário/Agente da Polícia Judicial;

- Técnico Judiciário/Tecnologia da Informação;

- Técnico Judiciário/Enfermagem do Trabalho;

- Técnico Judiciário/Saúde Bucal;

