Economia TRT-GO suspende atendimentos e audiências presenciais até 30 de janeiro Decisão levou em consideração a alta velocidade de contágio de Covid nos últimos dias no estado

Os atendimentos e audiências presenciais foram suspensas no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-18) a partir desta terça-feira (18) e serão retomadas apenas no dia 30 de janeiro. Uma portaria foi assinada hoje e a decisão levou em consideração a alta velocidade de contágio de Covid nos últimos dias no estado. Com a medida, o funcionamento das Varas ...