Economia UEG abre inscrições para concurso público com 146 vagas e salário de até R$ 3,8 mil As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 23 de outubro

As inscrições do concurso público para docentes da Universidade Estadual de Goiás (UEG) iniciam nesta terça-feira (30) e vão até 29 de setembro. São 146 vagas abertas com salários de até R$ 3.836,24 para 40 horas semanais. A inscrição deve ser realizada no site www.nucleodeselecao.ueg.br e a taxa é de R$ 250. São 38 vagas para professores na área de Ciências ...