Estão abertas a partir desta segunda-feira (5) as inscrições para o concurso público para preenchimento de vagas para os cargos de Assistente de Gestão Administrativa (nível médio) e Analista de Gestão Governamental (nível superior) da Universidade Estadual de Goiás (UEG). O edital prevê o salário de R$ 3.198,17 para assistentes e de R$ 5.330,27 para analistas com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, acrescidos de vale-alimentação no valor de R$ 500,00 mensais.

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de outubro pelo site do Núcleo de Seleção da UEG. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 para o cargo de assistente e R$ 110,00 para o cargo de analista. Ao todo, são oferecidas 159 vagas, sendo 53 para assistentes e 106 para analistas nas mais diversas áreas.

Para mais informações sobre o edital, basta clicar aqui.

O concurso será realizado em três etapas, sendo a primeira a prova objetiva, a avaliação de títulos e a avaliação pela equipe multiprofissional (exclusiva aos candidatos com deficiência).

As provas serão realizadas no dia 6 de novembro nas cidades de Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia, no período matutino (nível médio) e vespertino (nível superior). Segundo o edital, a data de previsão para publicação do resultado final é 28 de fevereiro de 2023.

Os candidatos não classificados dentro do número de vagas e não eliminados irão compor a reserva técnica até o limite de cinco vezes o número de vagas previsto no edital.

Concurso para professores também está com as inscrições abertas

De 30 de agosto até 29 de setembro a UEG está com as inscrições abertas para o concurso de docentes. São 146 vagas abertas com salários de até R$ 3.836,24 para 40 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever pelo mesmo site e a taxa é de R$ 250. São 38 vagas para professores na área de Ciências Agrárias e Sustentabilidade; 36 na área de Ciências da Saúde e Biológicas; e 72 para a área de Ciências Tecnológicas. Os editais estão disponíveis no endereço da inscrição.

