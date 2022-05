Economia UEG abre seleção para 1,1 mil vagas remanescentes do último vestibular Interessados podem fazer sua inscrição para 27 cursos de graduação da Universidade por meio da nota do Enem

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou edital nesta quinta-feira (12) de seleção para aproveitamentos de vagas remanescentes do vestibular 2022/1, oferecendo 1100 vagas em 27 cursos de graduação. Os candidatos interessados podem fazer sua inscrição, gratuitamente, entre os dias 13 e 18 de maio, através do site www.estudeconosco.ueg.br. É preciso fazer o cadastramento por meio do CPF, preencher o for...