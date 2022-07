A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou na última terça-feira (19), três editais de concurso público para ocupação de vagas no cargo de docentes de ensino superior. As inscrições podem ser realizadas no site www.nucleodeselecap.ueg.br entre os dias 30 de agosto e 29 de setembro.

O valor da taxa de inscrição é de R$250, e o candidato pode solicitar a isenção de pagamento entre 10 e 15 de agosto. Ao todo, são oferecidas 146 vagas, com salários de até R $3.836,24. Entre as vagas disponibilizadas, 38 são para de Ciências Agrárias e Sustentabilidade; 36 para Ciência da Saúde e Biológicas; e 72 vagas para Ciências Tecnológicas.

O concurso vem para complementar a demanda de docentes, tendo em vista as necessidades da Universidade, que oferece cursos de graduação em todas as regiões de Goiás.

Etapas do concurso

Ao todo, serão cinco etapas: prova objetiva; prova dissertativa; prova didática; avaliação de títulos; produção científica e avaliação multiprofissional.

As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 23 de outubro em 16 municípios: Anápolis, Campos Belos, Ceres, Goianésia, Ipameri, Iporá, Itaberaí, Itumbiara, Palmeiras de Goiás, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos e Trindade.

As outras etapas acontecerão na cidade de Anápolis e Região Metropolitana de Goiânia, conforme os editais de convocação. O resultado final do concurso tem previsão de ser publicado em 21 de abril de 2023.

Serviço

Período de inscrição: 30 de agosto a 29 de setembro

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição: 10 a 15 de agosto

Data da prova: 23 de outubro

Valor da inscrição: R$ 250

Inscrições e outras informações: www.nucleodeselecao.ueg.br