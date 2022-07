A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou nesta quinta-feira (21) o edital de concurso público com vagas para os cargos de Analista de Gestão Governamental (nível superior) e Assistente de Gestão Administrativa (nível médio). São 159 vagas, sendo 106 para analistas e 53 para assistentes, com salários que variam entre R$ 3.198,17 e R$ 5.330,27, além de vale-alimentação de R$ 500 por mês. A carga horária do emprego é de 40h semanais.

Inscrições

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 5 de setembro e 6 de outubro no site do Núcleo de Seleção da instituição. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110 para o cargo de analista e de R$ 80 para o de assistente. Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, os candidatos devem se cadastrar no mesmo endereço eletrônico. Para ser contemplado é preciso que cumpra um dos requisitos: ter renda familiar inferior a dois salários mínimos; ser doador de sangue ou medula óssea ou ser doadora de leite materno.

Etapas

O concurso será dividido em três etapas, sendo a primeira com a prova objetiva, a segunda com a avaliação de títulos e a terceira a avaliação dos candidatos com deficiência pela equipe multiprofissional (exclusiva aos candidatos com deficiência). As provas objetivas serão realizadas no dia 6 de novembro de 2022, nas cidades de Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia, nos períodos matutino (nível médio) e vespertino (nível superior).

Divulgação do resultado

Segundo o cronograma, o resultado final será publicado no dia 28 de fevereiro de 2023. Os candidatos que não ficarem dentro do quantitativo de vagas para aprovação e que não forem eliminados, vão compor a reserva técnica até o limite de cinco vezes o número de vagas para cargo/função/lotação, podendo ser chamados a qualquer momento devido a desistências.

