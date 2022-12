A Universidade Federal de Goiás (UFG) oferece 4.414 vagas para cursos de graduação no Sistema de Seleção Unificada 2023 (Sisu). A seleção será feita com base nas notas do Enem 2022.

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente no site oficial do processo seletivo do MEC, de 28 de fevereiro a 03 de março de 2023.

Os candidatos às vagas podem conferir os cursos, vagas, local de oferta, pesos das notas do Enem, as modalidades de vagas e a documentação para a matrícula no site.

