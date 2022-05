Economia Uma em cada cinco pessoas poderia trabalhar remotamente em Goiás Panorama do Ipea sobre potencial do trabalho remoto no País mostra que 623,9 mil estão em ocupações passíveis de serem realizadas de forma remota no Estado

Panorama do potencial de trabalho remoto no País mostra que uma em cada cinco pessoas poderia trabalhar remotamente em Goiás. Isso é o que revela o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), responsável pelo estudo divulgado nesta sexta-feira (27). De acordo com a análise, 623,9 mil pessoas encontram-se em ocupações que são passíveis de serem realizadas de forma r...