União vende imóveis em Goiás

O governo federal, por meio da Secretaria de Coordenação e Governança do Patrimônio da União do Ministério da Economia (SPU/ME), vai vender imóveis este ano em Goiás. Inicialmente, foram colocados três terrenos à venda, que serão licitados no próximo mês de fevereiro. Eles estão localizados nos municípios de Goiânia, Rio Quente e Luziânia e estão avaliados em valores ...