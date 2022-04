Economia Usinas do setor sucroenergético geram 5 mil empregos Trabalhadores estão sendo contratados para a próxima safra de cana de açúcar, que começa na primeira quinzena de abril; atualmente, há 37 empresas em atuação

As 37 usinas do setor sucroenergético no Estado, que produzem etanol, açúcar e bioeletricidade, estão gerando cerca de cinco mil novas vagas de emprego para a próxima safra de cana de açúcar, que se inicia nesta primeira quinzena de abril. O número de contratações voltou a crescer com a retomada após as restrições da pandemia, pelo fato de duas usinas voltarem...