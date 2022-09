Economia Usinas produtoras de etanol em Goiás terão redução do ICMS Valores serão informados aos produtores à medida que as parcelas do auxílio financeiro forem depositadas mensalmente pela União

As usinas que produzem etanol em Goiás terão redução no valor do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O objetivo, segundo o Estado, é manter o diferencial competitivo entre o etanol e os combustíveis fósseis, com a redução de tributos sobre a cadeia produtiva. A medida é embasada na Emenda Constitucional que prevê o auxílio financeiro aos Es...