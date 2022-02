Economia Usuários do Ipasgo precisam regularizar CPF Levantamento mostra que 49 mil beneficiários, entre titulares e dependentes, estão com o documento inválido no Instituto e podem ter problemas na declaração do Imposto de Renda

Os beneficiários do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) precisam conferir se estão com o CPF válido no Instituto. Um levantamento mostrou que cerca de 49 mil, dos cerca de 600 mil usuários dos serviços da autarquia, entre dependentes e titulares, estão com o número do documento inválido, o que pode gerar divergência de dados e problemas j...