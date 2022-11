Foi prorrogado para 17 de dezembro o prazo final para vacinação contra febre aftosa e raiva. Segundo a orientação passada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) a mudança acontece porque teve atraso na liberação e oferta de doses das vacinas.

A data final para vacinação dos animais seria nesta quarta-feira (30) e com essa alteração no prazo, os produtores rurais têm mais 17 dias para cumprirem com a exigência de vacinar o gado. De acordo com o coordenador do Programa Estadual de Enfermidades Vesiculares (PEEV), Wladimir Lênin de Moraes, da Gerência de Sanidade Animal, aqui no Estado as unidades da Agrodefesa, as entidades representativas dos produtores rurais e proprietários de revendas de produtos veterinários, já estão sendo avisados da prorrogação.

A vacinação contra raiva para os bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos e equídeos também fica prorrogada até 17 de dezembro para os 121 municípios considerados de alto risco para a doença. As declarações de vacinação vão até 24 de dezembro tanto para aftosa quanto para raiva.

De acordo com o comunicado do Mapa, a Agrodefesa vai elaborar e publicar na próxima semana Portaria alinhando os novos critérios de vacinação e declaração de vacinas. Além de ter que constar as doses contra aftosa e raiva, na declaração também é preciso colocar todos os rebanhos das propriedades. Ainda de acordo com a Agência Goiana de Defesa Agropecuária, declarações de vacinação encaminhadas à Agrodefesa via e-mail, via fax ou pelos Correios não serão aceitas.

