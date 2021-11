Economia Vagas de emprego formais caem 12% após revisão em Goiás Atualização nos dados do Caged referentes a janeiro fez com que o saldo de postos criados em Goiás em 2020 recuasse de 26.258 para 23.009

A revisão de dados feita pelo Ministério do Trabalho e Previdência fez com que os números de geração de emprego em Goiás, de 2020, fossem alterados. Em janeiro, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), até então ligado ao Ministério da Economia, informou que o saldo goiano de vagas criadas no Estado havia sido de 26.258. A atualização feita em setembro, po...