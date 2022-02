Economia Vagas para estágio crescem em Goiás Só no início deste ano, empresas ofereceram até 28% mais oportunidades para o ingresso de estagiários e aprendizes no mercado de trabalho na comparação com 2021, e tendência é de alta

Os jovens estudantes do ensino médio, superior e até de pós-graduação terão mais oportunidades para ingressar no mercado de trabalho através de programas de aprendizagem e estágio este ano. No início deste ano, as empresas instaladas em Goiás já ofereceram até 28% mais vagas de emprego nestes programas que no ano passado. Somente o Centro de Integração Empresa-Escola ...