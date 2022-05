Economia Valec anuncia concessão de terminal da Ferrovia Norte-Sul em Santa Helena de Goiás Leilão da área de pátio ferroviário localizado no sudoeste goiano está previsto para julho; há expectativa de que a infraestrutura possa atender a demanda da região por combustíveis

A Valec publicará nesta sexta-feira (06) um edital para a concessão de terminal voltado para combustíveis na cidade de Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano. A área localizada no pátio ferroviário, às margens da Ferrovia Norte-Sul, será a primeira disponibilizada para exploração da iniciativa privada no município, mas há projetos para oferta de outros espaços. O leilão...