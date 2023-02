Economia Valor da produção goiana de tomate crescerá 45% em 2023 Colheita e produtividade maior, com melhores preços do fruto, devem fazer com que Goiás venda R$ 2 bilhões a mais do que no ano passado

Municípios Goiás possui quatro municípios entre os cinco maiores produtores de tomate do País. É o caso de Cristalina, o maior produtor de tomate de Goiás e do Brasil. O secretário de Agricultura do município, Alécio Maróstica, lembra que o tomate é uma cultura complicada para se produzir, sendo muito suscetível a pragas e condições climáticas adversas. “Por isso, m...