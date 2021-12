Economia Valor do vale-gás do governo deve ser menor do que o esperado; a previsão é de R$ 48 Auxílio é referente ao valor médio do botijão de 13 quilos pesquisado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) com base nos últimos seis meses

O vale-gás que será pago pelo governo federal a partir deste mês de dezembro deverá ser menor do que o estimado anteriormente pelo Ministério da Cidadania. A previsão é que os beneficiários recebam R$ 48 ante os R$ 52 anunciados anteriormente. O motivo do valor menor é que a pesquisa de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) com ba...