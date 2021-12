Economia Valorização do real deverá contribuir para inflação menor em 2022, preveem economistas Grupos com peso relevante na composição do índice que vêm em níveis bastante elevados já começaram a dar alguns sinais importantes de desaceleração, como alimentos, habitação e transportes

Após a alta de preços alcançar 10,42% em 2021, a maior variação dos últimos seis anos, segundo a divulgação mais recente do IPCA-15 (prévia da inflação), a expectativa de economistas do mercado é por alguma descompressão nos níveis de preços para o próximo ano. Grupos com peso relevante na composição do índice que vêm em níveis bastante elevados já começaram a dar ...