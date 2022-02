O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta sexta-feira (11) que vazamentos de dados do Pix, sistema de pagamentos instantâneos, irão acontecer com "alguma frequência".

A declaração foi dada durante evento da Esfera Brasil sobre política monetária. "Como entendemos que esse mundo de dados vai crescer exponencialmente, os vazamentos vão acontecer com alguma frequência", disse.

No dia 3 de fevereiro, o BC comunicou o vazamento de 2.112 chaves Pix de clientes da instituição de pagamento Logbank, ocorrido entre os dias 24 e 25 de janeiro. Este foi o terceiro incidente desde o lançamento do sistema, em novembro de 2020.

Antes, cerca de 160,1 mil clientes da Acesso Soluções de Pagamento tiveram dados de chaves Pix vazados entre 3 e 5 de dezembro de 2021. Já o primeiro vazamento do tipo ocorreu em 24 de agosto de 2021, atingindo 414.526 chaves Pix ligadas ao Banese (Banco do Estado de Sergipe).

Campos Neto explicou que incidentes desse tipo tendem a ser mais comuns com o crescimento do serviço, mas garantiu que o BC agirá com transparência em todas as situações, ainda que de menor impacto.

O presidente do BC minimizou o vazamento de dados de usuários, argumentando que CPF e número de celular já são informações disponíveis para consulta em outras plataformas.

"É importante entender que o vazamento de dados do Pix não são relevantes no sentido de que são dados que não são tão sensíveis", disse.

Em relação ao mais recente vazamento, o BC afirmou na semana passada que não foram expostos dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas ou outras informações sob sigilo bancário.

"Apesar da baixa quantidade de dados envolvidos, o BC sempre adota o princípio da transparência nesse tipo de ocorrência", disse, em nota, na ocasião.

Atualmente, o Pix tem 120 milhões de usuários cadastrados, entre pessoas físicas e empresas.

Em dezembro de 2021, com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, o número de operações em um dia com o sistema de pagamento instantâneos bateu recorde, com 51,9 milhões de transações em 24 horas.