Economia Veículos que possuem placa com final 1 e 2 têm até esta semana para quitar o IPVA Nesta quinta-feira (1) vencem os IPVAs de automóveis com placa final 1, enquanto na sexta (2), vencem os com final 2

Veículos que possuem placas com final 1 e 2 têm até esta semana para efetuar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O boleto para a quitação pode ser acessado no site do www.detran.go.gov.br, no menu "Veículos". Para acessar, o contribuinte deve informar a placa e o número do Renavam. Placas com final 1 têm até esta quinta-feira (1) pa...