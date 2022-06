Economia Veja as dezenas sorteadas do concurso 2488 da Mega-Sena Prêmio, que não está acumulado, é estimado em R$ 4 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal sorteou as seis dezenas do concurso 2488 da Mega-Sena. O prêmio, que não está acumulado, está estimado em R$ 4 milhões. Os números sorteados, no Espaço da Sorte em São Paulo, foram: 17, 31, 34, 40, 56 e 57. O valor de uma aposta simples é de R$ 4,50. As apostas para a Mega ou para qualquer outro jogo das Loterias Caixa podem ser feitas ...