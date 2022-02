Economia Veja como declarar exames de Covid no Imposto de Renda Contribuinte deve ter os comprovantes de pagamento dos testes feitos nos hospitais, clínicas e laboratórios

Exames de diagnóstico da Covid-19 feitos em hospitais, clínicas e laboratórios em 2021 poderão ser deduzidos do Imposto de Renda de 2022. A possibilidade de abater gastos com testes de Covid na declaração, no entanto, não inclui aqueles feitos em farmácias, mesmo com nota fiscal, informou a Receita Federal. As declarações do Imposto de Renda 2022 poderão ser enviad...