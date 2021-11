Economia Veja lista com 639 vagas de emprego em Aparecida Interessados devem agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão

Aparecida de Goiânia oferta nesta semana 639 vagas de emprego. Entre as oportunidades há vagas para movimentador de mercadoria, motorista entregador, auxiliar de armazém, motorista de ônibus urbano, operador de empilhadeira, vendedor interno, motorista de caminhão e estagiário. Os interessados devem agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). No momento...