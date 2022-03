A Mega-Sena, com prêmio de R$ 130,4 milhões, foi sorteada na noite deste sábado (12). Acumulada há dez concursos, a Caixa Econômica Federal poderá pagar o maior prêmio do ano e sexto maior da história para quem acertar as seis dezenas.

Os números sorteados foram: 03 - 16 - 23 - 41 - 45 – 57. A Caixa ainda não divulgou se houve ganhador.