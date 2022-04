Economia Venda de imóveis em Goiânia e Aparecida tem maior patamar em 10 anos Em 2021, o setor lançou 39% mais unidades e vendeu 19% mais que no ano anterior; apesar dos juros mais altos, 2022 começou aquecido

Os mercados imobiliários de Goiânia e Aparecida fecharam o ano passado com um forte crescimento no número de lançamentos e de vendas. Em 2021, as empresas do setor lançaram 39% mais unidades e venderam 19% mais imóveis que no ano anterior, o maior patamar dos últimos 10 anos. Entre os motivos para este bom desempenho, estão a busca das famílias por imóveis melhore...