Economia Vendas de motos em Goiás crescem 33% no 1º semestre Preço dos combustíveis e delivery impulsionaram compras; em contrapartida, as vendas de automóveis recuaram 12,6% no período

Os goianos estão comprando mais veículos de duas rodas este ano. Nos seis primeiros meses de 2022, as vendas de motos no Estado superaram em quase 33% as registradas no mesmo período do ano passado, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Já as vendas de automóveis tiveram uma queda de 12,6% na comparação entre os dois s...