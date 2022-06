Economia Vendas do comércio goiano caem depois de cinco altas consecutivas Inflação pressiona resultado do varejo em abril, porém setor ainda registra crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior no estado

As vendas do comércio goiano caíram depois de cinco altas consecutivas. Houve queda de 1,1% em abril na comparação com março. Isso é o que mostra a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgada nesta sexta-feira (10) pelo IBGE. Inflação e alta de juros persistente, que tira poder de compra das famílias, têm afetado as perspectivas para o setor no estado. ...