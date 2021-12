Economia Vendas do comércio recuam 0,1% em outubro, na comparação com setembro É o terceiro mês com variação negativa no setor, embora a taxa de -0,1% indique estabilidade para o IBGE

O volume de vendas do comércio varejista do país recuou 0,1% em outubro, na comparação com setembro, informou nesta quarta-feira (8) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). É o terceiro mês com variação negativa no setor, embora a taxa de -0,1% indique estabilidade para o IBGE. O desempenho ficou abaixo das expectativas do mercado. Analistas c...