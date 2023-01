Economia Vendas on-line elevam em 75% faturamento Pequenos e médios negócios goianos movimentaram R$ 109 milhões em uma plataforma que reúne mais de 100 mil lojas

Os pequenos e médios negócios goianos que fazem vendas virtuais movimentaram pouco mais de R$ 109 milhões com o comércio digital em 2022 na plataforma Nuvemshop, que possui mais de 100 mil lojas. O montante foi 75% maior que o registrado no ano anterior, quando foram movimentados R$ 62,1 milhões. O número de produtos vendidos no Estado também cresceu 25% e atingiu 1,5 mil...