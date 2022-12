Economia Vendas on-line no fim de ano aumentam 82% em Goiás Pequenos e médios empreendedores goianos faturaram no e-commerce acima da média nacional, mostra levantamento

Os pequenos e médios empreendedores goianos souberam aproveitar as festividades neste fim de ano e faturaram bem mais com vendas digitais que no mesmo período de 2021. Levantamento feito pela plataforma de e-commerce Nuvemshop mostra que o faturamento destes negócios no estado alcançou os R$ 10,4 milhões, um crescimento de 82% em relação ao ano passado. O número de p...