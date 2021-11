Economia Vendas pela internet são 12% do varejo, mas ainda podem se aproximar de 19% em novembro Canais digitais se consolidaram como estratégia, mesmo com o avanço da vacinação contra a Covid e a retomada do comércio de rua

Apesar do afrouxamento das regras de distanciamento social na pandemia, as vendas feitas pela internet representaram quase 12% do total comercializado pelo varejo em outubro, aponta levantamento da ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico). Segundo a entidade, os canais digitais se consolidaram como estratégia do varejo, mesmo com o avanço da vacinação contra...