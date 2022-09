Economia VER Hospital de Olhos passa a integrar o grupo G500 Instituição se une ao maior grupo hospitalar do estado, que agora soma seis grandes hospitais, reforçando o projeto de consolidação e expansão de rede

O VER Hospital de Olhos é o mais novo integrante do maior grupo hospitalar de Goiás, o G500, também formado pelo Hospital da Criança, Hospital do Coração, Hospital de Acidentados, Hospital Santa Mônica e Ela Maternidade. A operação vem ampliar ainda mais o processo de consolidações na área da saúde em Goiás, com maior profissionalização da gestão e compartilhamento de se...