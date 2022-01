Economia “Veremos em 2023 se o RRF foi efetivo”, diz Ana Carla Economista e ex-secretária da Fazenda alerta que plano de recuperação precisa ser seguido pelos poderes para ter resultado em Goiás

Com cenário preocupante para a economia brasileira, a economista e sócia da consultoria americana Oliver Wyman no Brasil, Ana Carla Abrão, não está otimista com 2022. Para Goiás, em entrevista ao programa Chega pra Cá, com a jornalista Cileide Alves, ela destacou nesta terça-feira (04) que a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) é apenas o primeiro passo e pressõe...