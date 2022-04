Economia Volta de taxação pode desestimular reciclagem no Brasil Decisão do STF muda a chamada Lei do bem e recicladoras podem ter de voltar a pagar 9,25% de PIS e Cofins nas vendas para indústrias

O reaproveitamento de materiais recicláveis pode perder seu diferencial competitivo no mercado brasileiro. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que altera a chamada “Lei do Bem”, determina que as empresas recicladoras voltem a pagar 9,25% de PIS e Cofins nas vendas para as indústrias, além de serem obrigadas a pagar o imposto retroativo aos últimos cinco ano...