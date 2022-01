Economia Voos podem retomar nível antes da pandemia em março

A trajetória de recuperação da malha de voos domésticos se beneficiou das viagens de fim de ano e avançou mais um pouco em dezembro para as companhias brasileiras, que registraram média de 2.036 decolagens diárias, segundo levantamento da Abear (associação do setor).No mês, as empresas alcançaram 85% da malha doméstica operada em março de 2020, antes da chegada do coron...