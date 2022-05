A Casa Cor Goiás 2022 já começou. E este ano é especial porque celebramos os 25 anos de mostra no estado. Com a temática “Infinito Particular”, a edição está aberta ao público no Flamboyant Shopping e segue até o dia 5 de julho, com 37 ambientes idealizados por 60 profissionais da arquitetura, design e paisagismo.

Em parceria com a organização da Casa Cor Goiás, o jornal O Popular realiza uma enquete que estará aberta ao público do dia 31 de maio ao dia 20 de junho. Os ambientes e os respectivos profissionais vencedores, segundo o voto popular, serão premiados pela Casa Cor Goiás no dia 23 de junho de 2022, em um evento de premiação que terá também os premiados de acordo com um Júri Técnico.

Agora é com você. Role a página e vote nos seus ambientes preferidos entre: Quarto, Banheiro, Cozinha e Sala.

Serviço: CASACOR Goiás

Quando: 20 de maio a 5 de julho de 2022

Onde: Flamboyant Shopping

Inteira R$76,00 Meia R$38,00

Vendas pelo link: https://linktr.ee/CASACORGOIAS