O aplicativo de mensagens WhatsApp divulgou nesta quinta-feira (14) uma nova ferramenta que irá permitir agregar vários grupos em um espaço comum. A novidade irá se chamar “WhatsApp comunidades” e deve começar a ser testado globalmente em breve. Os Brasileiros, porém, deverão demorar um pouco para conseguir usar o novo dispositivo, mais precisamente depois das eleições de 2022.

A decisão do aplicativo vem após um acordo feito pela empresa com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), firmado em fevereiro deste ano. A intenção é evitar mudanças drásticas no WhatsApp para combater as fake news durante o processo eleitoral marcado para outubro. Na época do acordo, o CEO da empresa, Will Carhcart, se comprometeu a não implementar alterações significativas de produto do Brasil antes das eleições.

Essa nova ferramenta de comunidades deverá atender pequenos grupos com o mesmo interesse, como escolas, membros de congregações religiosas, moradores de um mesmo condomínio ou até mesmo empresas. Atualmente, os grupos da plataforma comportam até 256 membros.

Esse limitador do número de participantes nos grupos é um ponto polêmico para o aplicativo. Um de seus principais concorrentes, o Telegram, permite grupos com milhares de usuários.

A ferramenta também dará mais poder aos administradores das comunidades, que poderão enviar avisos a todos os participantes da comunidade e controlar grupos e usuários que podem ser adicionados.

Outras novidades

Apesar de não poder testar o WhatsApp comunidades em um primeiro momento, os brasileiros terão um pacotão de melhorias no aplicativo nos próximos dias. Os usuários poderão responder as mensagens com emojis, similar ao que acontece hoje no Facebook, e enviar vídeos de até 2GB.

Outra novidade é que as ligações, que podem ser feitas em até 8 pessoas atualmente, passarão a comportar até 32 usuários.

