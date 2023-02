O WhatsApp apresentou instabilidade nesta quarta -feira (8) em vários países. O site Downdetector, que exibe reclamações de usuários quase em tempo real, registrou um pico de reclamações sobre a dificuldade de acesso ao serviço.

O aumento repentino foi registrado no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos e em países da Europa. No Brasil, por volta das 12h, a plataforma registrava 2.700 reclamações.

O assunto entrou nos Trending Topics do Twitter com usuários reclamando da instabilidade do aplicativo de mensagens.

