Economia WhatsApp lança função que permite ouvir áudio antes de enviá-lo O recurso deve estar disponível a todos os usuários nos próximos dias

O WhatsApp anunciou na terça-feira (14) que já é possível ouvir as mensagens de áudio antes de enviá-las e, se for necessário, deletar e regravar. O recurso deve estar disponível a todos os usuários nos próximos dias. “Não são erros, são ensaios. Agora você pode visualizar suas mensagens de voz antes de clicar em enviar”, lê-se no perfil do aplicativo de mensagens no Twi...