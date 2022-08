O cantor sertanejo Zezé di Camargo lança neste domingo (28) um empreendimento em mais uma homenagem ao pai, Francisco Camargo. O imóvel será construído no Canto do Forte, em Praia Grande (litoral sul de São Paulo).

O músico é parceiro em mais outros 20 empreendimentos, no Brasil e no exterior.

O Residencial Francisco Camargo, da RA Gomes Pacheco, terá uma única torre com 96 apartamentos de duas ou três suítes e quatro pavimentos de garagem.

A área comum tem uma garage band para ensaios musicais. O espaço será preparado para simular uma casa de show, com palco, equipamentos de som e pufes para o público assistir às performances.

O apartamento de menor metragem, 72,22 m², vai custar a partir de R$ 602 mil. Já o de 140 m² está calculado em R$ 1,195 milhão.

Além de dar nome ao empreendimento, Francisco terá uma obra de arte no hall de entrada com sua imagem.

O pai da dupla Zezé Di Camargo e Luciano morreu em novembro de 2020, aos 83 anos. A história de sua vida foi retratada no filme "2 Filhos de Francisco - A História de Zezé Di Camargo & Luciano", primeiro longa-metragem do cineasta Breno Silveira.

A cinebiografia atingiu 5,6 milhões de espectadores e se tornou uma das maiores bilheterias do cinema nacional. A trama, que foi indicada para representar o Brasil no Oscar de 2005, na categoria de melhor filme estrangeiro, contou com a atuação de Dira Paes, Márcio Kieling, Ângelo Antônio, Paloma Duarte, Maria Flor, entre outros nomes.

Com entrega prevista para dezembro de 2024, o Residencial Francisco Camargo faz parte da expansão imobiliária na Praia Grande, considerado o quarto destino mais procurado do país na temporada de verão atrás de Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. No Réveillon, a cidade chega a receber mais de 1 milhão de turistas.

O município recebeu nota máxima no Mapa do Turismo 2022, desenvolvido pelo governo federal, indicação de que investe em ações e estratégias para estimular o turismo e o desenvolvimento da região.