Enem Candidatos pré-selecionados no Fies devem complementar suas inscrições nesta quarta-feira (23) Neste ano, foram abertas 66.555 vagas para financiamento de curso superior em instituições particulares.

Os estudantes inscritos no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referentes ao primeiro semestre de 2022, têm até esta quarta-feira (23) para completar a inscrição no próprio site do programa. Segundo o edital, após a complementação da inscrição, o candidato deve apresentar a documentação exigida na instituição de ensino no prazo de até 5 dias. Os próximo...