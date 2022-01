Esporte À espera de mais reforços, Atlético-GO abre 2022 Dragão recebe seis atletas no primeiro dia e terá duas baixas por Covid-19 nesta semana

O Atlético-GO abriu a pré-temporada com poucos jogadores e, durante a semana, espera pela chegada dos que foram liberados para férias até quarta-feira (5), mas também tem a expectativa de novos reforços. Na pauta do clube, está a contratação de zagueiros e de atacantes de lado e rápidos para o elenco que terá de ser competitivo.O Dragão estreia no dia 26 de janeiro no Go...