O Atlético-GO prepara o time para o sexto e último clássico da temporada, contra o Goiás, com três desfalques certos: o zagueiro Lucas Gazal, o volante Willian Maranhão e o atacante Diego Churín. O técnico Jorginho, garantido no cargo pelo presidente do clube, Adson Batista, espera pela presença do meia, camisa 10 e xará Jorginho para ajustar o time.

O jogador está recuperado da contusão no tornozelo esquerdo, fez tratamento e atividades físicas na academia do CT do Dragão e está liberado pelo departamento médico. Nestas terça (22) e quarta-feira (24), o jogador foi para o gramado fazer a transição física e correu ao redor do campo. Aparentemente, nada sentiu.

Enquanto isso, o técnico Jorginho esboçou, em parte do treino desta quarta-feira, uma formação que pode usar no clássico. Manteve a dupla de zaga que terminou o jogo em que o Dragão empatou de 1 a 1 com o Cuiabá, recolocou Gabriel Baralhas como volante e, no lugar de Jorginho, deixou Wellington Rato.

Se Jorginho voltar aos treinos normalmente, Rato deverá integrar o ataque, ao lado de Luiz Fernando e outro jogador rápido e de lado, que deve ser Airton.

A formação titular no treino teve Renan; Hayner, Wanderson, Klaus e Arthur Henrique; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Wellington Rato; Airton, Luiz Fernando e Peglow.

Até o clássico, o elenco e a comissão técnica do Dragão terão mais dois treinos. Jorginho tem se mostrado à vontade nos treinos. Na terça-feira (22), ao lado do auxiliar Bebeto Sauthier, o treinador mostrou a habilidade com a bola dos tempos de jogador tetracampeão mundial e fez algumas embaixadinhas.

Nesta quarta-feira (23), também após o treinamento, fez alguns tiros curtos (arrancadas) no campo. Na semana de trabalho, o goleiro Renan e o capitão Marlon Freitas reiteraram que estão “fechados” com o técnico atleticano.